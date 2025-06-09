高雄三民區美國惡霸犬咬傷路人 飼主判拘30天定讞

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）徐姓男子開車載著美國惡霸犬，抵達高雄三民區一間寵物店下車時，狗狗突然衝出撲向許姓路人咬傷右手。高雄地院依過失傷害罪判拘30天，可易科罰金，高雄高分院駁回上訴定讞。

台灣高等法院高雄分院審理時，徐男辯稱是因狗狗較為熱情才衝向許男，實際上並未攻擊或咬傷，且當下許男也沒有揉手或是查看傷口。不過，法官依據相關證詞認定狗狗約20公斤，力氣較大，先前洗澡也都會想往店員身上撲去互動，可認定狗狗去寵物店洗澡時，通常情緒會較為躁動。但案發當時徐男卻未妥善管束，據此認定原審判決並無不妥，駁回上訴，全案定讞。

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判決指出，徐男去年2月3日下午開車載著美國惡霸犬前往高雄三民區一間寵物店，但當抵達店外下車時，狗狗突然撲向行經寵物店的許姓路人，並咬傷其右手背。許男隨後驗傷向轄區警方報案，全案經高雄地檢署偵結依過失傷害罪起訴。

民事部分，許男提出刑事附帶民事求償共約新台幣6萬元，案經上訴二審，高雄高分院判決應賠償1萬9700元，同樣判決定讞。（編輯：謝雅竹）1140609