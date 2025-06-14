國民黨主席選舉 胡志強：全力支持盧秀燕

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）前台中市長胡志強今天表示，全力支持台中市長盧秀燕參選國民黨主席，「盧秀燕是我心中的明日之星」。胡志強曾任許多職位，他說，台中市長一職是政治經驗感受最深、永難忘懷。

胡志強今天在台中林酒店召開「我是胡志強，今天來報到」新書分享會，盧秀燕、立法院副院長江啟臣、雲林縣長張麗善以及多名國民黨立委出席。媒體問及，是否支持盧秀燕選國民黨主席，胡志強表示，全力支持。

胡志強說，國民黨現在一定要團結、加油，要奮鬥到底。他提及過往前海基會董事長江丙坤常說「胡志強是國民黨的明日之星」，但他等了很久，「明日」都沒有來。胡志強說，「盧秀燕是我心目中的明日之星，而且『明日』快要到了」。盧秀燕笑說，現場有很多國民黨人才，都是明日之星。

胡志強提到，這本書想跟大家分享他的從政歷程以及成長過程。他認為，任何人想到政府部門當政務官，都應該先參與選舉，選舉的歷練讓人心中馬上了解民眾的需求，民眾的需求是一切從政優先。

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他說，選舉都沒選過就當政務官，很可能不了解從政真正的精髓在哪邊，想當政務官的人都要參與選舉，這是民主政治內很重要的基礎。

胡志強曾任行政院新聞局長、駐美代表、外交部長、台中市長等，他說，以前常有人問，哪個職位在他心中有最重要價值，當時他不肯回答，因「人是經驗的累積，每一件都重要」，不過他現在覺得台中市長的位置，是他所有政治經驗中感受最深，永難忘懷。（編輯：謝雅竹）1140614