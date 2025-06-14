中國房市欲振乏力 國常會要求更大力度止跌回穩

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（中央社台北14日電）今年第2季以來，中國房地產市場又出現惡化情況。中國國務院常務會議昨天提出要求，要進一步優化現有政策，更大力度推動房地產市場止跌回穩。

中國官媒新華社報導，國務院總理李強13日主持召開國務院常務會議，聽取構建房地產發展新模式和推進「好房子」建設有關情況匯報。

會議提出，要扎實有力推進「好房子」建設，納入城市更新機制加強工作統籌，在規劃、土地、財政、金融等方面予以政策支持。

此外，要對全國房地產已供土地和在建項目進行摸底，進一步優化現有政策，提升政策實施的系統性有效性，多管齊下穩定預期、刺激需求、優化供給、化解風險，更大力度推動房地產市場止跌回穩。

中國房地產報透過微信公眾號在13日夜間發文，指上述會議的背景，是第2季以來房地產市場出現新的情況，回穩壓力又加大了。

房價方面，4月份，70個大中城市中，22個城市新房價格較上月上漲，比3月份減少2個；5個城市中古屋價格月增，比3月份減少5個。

銷售來看，1至4月份，新建商品房銷售額年減3.2%，降幅比第一季擴大1.1個百分點。4月份，前100家房企實現銷售操盤金額人民幣2846.8億元（約新台幣1兆1387億元），月減10.4%。儘管熱門城市中心區部分新建案去庫存的情況良好，但更大範圍的交易態勢仍較為平淡。

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投資方面，1至4月份，全國房地產開發投資額年減10.3%，回到兩位數跌幅，較第一季擴大0.4個百分點。

報導引述廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉說，住房進入存量時代，存量房改造為好房子，主要就是老舊小區改造、完整社區建設、市政設施修繕更替以及公共配套強化，這方面的資金投入規模比較大，涉及財政獎補、專項債等財政資金，起到的是四兩撥千斤的作用，關鍵還是多管道資金投入。（編輯：張淑伶/周慧盈）1140614