朱侯趙同台反罷挺洪孟楷 罷團場外籲挺罷免

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（中央社記者黃旭昇新北14日電）中國國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜與前中國廣播股份有限公司董事長趙少康今天同台，力挺遭提罷免的國民黨籍立法委員洪孟楷，但會場外有罷免團隊持手舉牌，呼籲支持罷免。

國民黨新北淡水區與八里區黨部在淡海市民活動中心辦慶生與綜合座談，朱立倫、侯友宜、趙少康、國民黨籍立委吳宗憲、國民黨籍新北市議員江怡臻與國民黨籍台北市議員張斯綱等到場力挺新北第1選舉區選出的洪孟楷。

侯友宜到場前先訪視淡江大橋、淡水河北側沿河平面道路工區工程進度，全程陪同的洪孟楷表示，重大公共工程需要中央政府與地方一起合作與推動，才能便利公共運輸，帶動地方經濟繁榮。

侯友宜接受媒體聯訪，被問及「有何對策搶救目前選區比較危急的新北立委」時表示，會全力與每一名新北選出的認真負責國民黨籍立委並肩作戰。

他說，新北立委都非常認真關心大小建設，如洪孟楷從淡北道路環境影響評估開始全力投入；淡江大橋施工過程中，不斷與交通部溝通協調，快速展開淡水交通發展。

侯友宜參加座談時，與朱立倫、趙少康等同台一起比手勢、喊口號力挺洪孟楷，呼籲大家一定要出來投「不同意」罷免票。

趙少康表示，發動罷免是對票投洪孟楷的支持者最大汙辱；洪孟楷做得好好的、沒犯法，為何要罷免？支持者要罷免洪孟楷還有道理，但發起罷免的人根本沒投票給洪孟楷，哪有資格罷免，這不合理、沒天理。

趙少康接受媒體聯訪表示，21日他在台北榮星花園辦「反惡罷團結大會」，希望串聯雙北與基隆市民眾一起挺立委，算是呼應朱立倫的「區域聯防」。

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另外，會場外罷團高舉「同意罷免」手舉牌，喊話「洪孟楷你反共嗎？」、「我們是中華民國、不是中華人民共和國」。

趙少康進會場時被罷團嗆問「你反共嗎？」趙少康回應「我當然反共啊」。 罷團一度與洪孟楷支持者互相叫囂，火藥味十足。（編輯：方沛清\李明宗）1140614

國民黨14日在淡水區舉辦綜合座談活動，會中力挺遭提案罷免的立委洪孟楷，號召「反惡罷」。場外則有罷團成員高舉「同意罷免」，呼籲大家投下同意票。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年6月14日

新北市長侯友宜（左）14日上午前往淡水區視察淡北道路工程進度，國民黨籍立委洪孟楷（右）也全程陪同。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年6月14日

前中廣董事長趙少康（中）14日出席國民黨政策說明會淡水場，為被提案罷免得立委洪孟楷（右）站台表達支持，趙少康認為，發起罷免的人根本沒投票給洪孟楷，哪有資格罷免。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年6月14日