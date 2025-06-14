恆春機場首次無人機大會師 百名一般飛友超興奮

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（中央社記者黃郁菁屏東縣14日電）歡慶恆春建城150週年，鵬管處與屏東縣無人機協會攜手，在恆春機場舉辦「無人機展演活動」；是正規機場首次開放一般飛友大會師，來自全台各地百名參與者都相當興奮。

交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處長王玟傑告訴中央社記者，為慶祝恆春建城150週年，特別安排全國首次在正規機場裡，辦無人機大會師活動，讓一般飛友在寬闊場域作自由展演。全國有8成無人機相關協會都到場，大家都非常興奮，期待遊客來體驗不同觀光氛圍外，也可到恆春市區、墾丁旅遊，讓恆春不只是航空起飛，也是觀光起飛。

屏東縣無人機協會理事長陳振國表示，今天出席亮點機種有全台第1架擬真「勇鷹教練機」，純手工製作、長度約2.8公尺，今年初才完成；3台俗稱老母機、不少國軍懷念的擬真「C-119運輸機」；及擬真「P-47雷霆式戰鬥機」，此機種有名在在二戰時期掩護轟炸機，擬真機為國外手工訂製，造價就要新台幣60萬元。

「航空模型飛行就是一個情懷」，陳振國說，透過無人機飛行，能想像自己是在天上的飛行員。希望無人機聚會能辦得更盛大，未來每年都來恆春機場飛行。

新北市高程遙控航空模型協會理事長陳宏洋說，第1次在正規機場操作無人機，心情相當興奮，今天帶來1台擬真「F-16」，起飛重量25公斤，引擎推力配置32公斤推力，飛行速度每小時300公里左右。恆春機場空域場地大，很適合這種大型飛機、飛行起來也較無壓力。

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恆春機場今天從天空到地面，全場目不暇給。活動以直升機列隊飛行做開場，接著各種戰鬥機高速衝場，同時安排炫技無人機足球賽及多場次飛行體驗。

屏東縣無人機協會表示，活動邀集全國上百名無人機好手齊聚恆春，包含全台各地、遠至澎湖的無人機及航空模型協會，還有來自吳鳳科技大學、屏東科技大學的無人載具及AI飛行技術團隊，共同展演全台難得一見天空大秀。今、明2天上午10時至下午5時，現場還有無人機產業展、擬真飛機展示區、紙飛機親子教學飛行區等。（編輯：方沛清）1140614

大鵬灣國家風景區管理處與屏東縣無人機協會攜手，14日在恆春機場舉辦無人機展演活動，新北市高程遙控航空模型協會理事長陳宏洋（圖）也到場共襄盛舉，特別帶來一架擬真F-16。中央社記者黃郁菁攝 114年6月14日