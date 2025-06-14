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海峽論壇15日登場 中共將舉辦56項活動

2025/6/14 16:11
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（中央社記者呂佳蓉北京14日電）中國福建人民政府新聞辦公室今天上午召開第17屆海峽論壇記者會。根據介紹，這次論壇將有56項活動，論壇大會將於明天上午10時在廈門會議中心舉行。

前總統馬英九將參加今年海峽論壇，引起外界討論，也讓這次海峽論壇受到矚目。陸委會此前表示，海峽論壇為中共對台統戰平台，並對馬英九到廈門參加海峽論壇表示深感遺憾與不可思議。

根據中國人民網報導，根據今天福建舉辦的記者會訊息，這次論壇將舉辦主論壇活動以及基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流4大主題56項活動。

根據報導，基層交流包含舉辦海峽婦女、職工、婚姻、宗親、紅十字、氣象、基層治理論壇等15場活動。青年交流將舉辦海峽青年論壇、青少年新媒體論壇、海峽視聽季等13場活動。

文化交流將舉辦媽祖、關帝、陳靖姑、客家、船政、南島語族等為主題的15場文化交流活動。經濟交流將舉辦共同家園論壇、海峽兩岸商會發展論壇、海峽金融論壇、廈金同城生活圈論壇等13場活動。

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除主會場廈門外，有關設區市、平潭綜合實驗區也將分別舉辦相關活動。集中活動為期一週，論壇大會將於15日上午在廈門會議中心舉行。

陸委會日前對外表態，海峽論壇為中共對台統戰平台，禁止在台辦理相關活動，台灣地方政府、人民或團體也不得與其合作辦理。禁止中央部會及所屬單位人員透過任何形式參加海峽論壇相關活動，建議地方政府政務人員及所屬單位人員切勿出席。（編輯：張淑伶）1140614

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