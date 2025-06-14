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10年逾萬人獲器官移植得新生 全台還有萬人在等

2025/6/14 18:13
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（中央社記者曾以寧台北14日電）近10年全台累計已逾1萬例器官或組織移植，且3年存活率破7成，水準與歐美並駕齊驅。但器捐病主中心統計，每年仍有超過1萬名患者等待器官移植，其中近8成在等腎臟。

每年6月19日是器官捐贈紀念日，器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心今天舉辦器官捐贈紀念日10週年記者會，推出「生命接力的100個心願」答願達願行動、預立器捐Donation Wi-Fi連線、器官捐贈微電影「續」等，感念器官捐贈者及其家屬的無私奉獻，也呼籲民眾一起思考生命的價值與延續。

器捐病主中心統計，民國104年至114年5月底，10年來國內器官（含組織）移植受贈人數已有共1萬171人，上萬受贈者與其家庭獲新生；其中112年到113年受贈人數共2165人，較104年到105年的1642人成長約30%。且器官移植3年存活率約70%至93%，5年存活率亦超過5成，醫療水準與歐美各國並駕齊驅。

器官捐贈及移植者逐年提升，但器捐病主中心指出，每年仍有超過1萬名患者等待器官移植，平均每天有3.3人因等不到器官移植而失去生命。等候人數前3名的器官類別分別為腎臟約78.5%、眼角膜約8.8%及肝臟約7.9%。

統計至今年5月，國內預立器官捐贈意願累計人數逾66萬人次。器捐病主中心董事長李明哲接受媒體採訪指出，根據臨床上統計，國內潛在捐贈者中，最後家人真正願意做捐贈的比例僅不到20%，與國際相較非常低。

李明哲說明，多數器官捐贈者都是嚴重腦部創傷或腦部受損病人，須由最親近家屬決定是否捐出器官；但在傳統社會文化下，要替自身親人做決定非常困難，尤其是創傷臨時發生時，又更加不易。

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為推動器官捐贈，衛生福利部近年整合「器官捐贈」、「病人自主」及「安寧緩和」政策，以兒童、青少年、成人等不同年齡層的角度，推動國人生命教育，深化不同族群民眾預立意願的觀念。

衛福部並自113年4月起，新增以健保卡「預立器官捐贈及安寧緩和意願」管道，大幅提升預立意願可近性及縮短註記天數，讓民眾的意願得以即時完成，而預立器捐意願線上簽署人數由112年4月至113年3月的1254人增長為113年4月至114年3月7897人，大幅成長超過6倍。（編輯：方沛清）1140614

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