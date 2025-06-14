15日各地高溫上看36度 大台北東部地區午後有雨

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）氣象署表示，明天各地多雲到晴、高溫炎熱，氣溫可達攝氏35、36度，另外午後大台北、東北部、東部地區及其他山區可能有零星短暫雷陣雨。

中央氣象署預報員陳姵安告訴中央社記者，今年編號第1號輕度颱風蝴蝶今天下午2時已登陸中國廣東，預計持續朝東北方向前進，登陸後強度逐漸減弱，明天白天有機會減弱為熱帶性低氣壓。

陳姵安表示，預計明天水氣有更少趨勢，各地天氣多雲到晴，高溫炎熱，午後大台北、東北部、東部地區及其他山區可能有零星短暫雷陣雨。

陳姵安指出，16日、17日受到西南風帶來水氣影響，中南部地區會有不定時局部短暫陣雨或雷雨，可能有較大雨勢發生機會，其他地區雲量也會增加，午後有局部短暫陣雨。

陳姵安指出，17日清晨到上午北部地區可能有局部短暫陣雨；18至21日各地多雲到晴，但因18日為水氣減少過渡期，預計18日降雨範圍和雨勢在18至21日期間仍屬偏多。

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陳姵安表示，19至21日水氣逐漸減少，各地多雲到晴，迎風面東南部地區、恆春半島會有局部短暫陣雨，各地午後仍易有局部短暫雷陣雨。

氣溫部分，陳姵安指出，明天高溫範圍進一步增加，氣溫可能達35、36度；受西南風沉降影響，預計16日大台北地區、花東縱谷、台東地區將持續出現高溫，而中南部地區因水氣偏多、多雲，高溫會降至約33度左右，但仍偏悶熱。（編輯：張雅淨）1140614