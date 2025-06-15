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多雲到晴高溫炎熱 大台北地區午後留意雷陣雨

2025/6/15 07:56（6/15 08:03 更新）
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圖為台北市中正區街頭，民眾撐傘過馬路。（中央社檔案照片）
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（中央社台北15日電）中央氣象署今天表示，水氣偏少，各地為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，午後在大台北、東北部、東部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨；各地高溫普遍為攝氏33至35度，台東易有焚風。

氣象署指出，今天環境風場為西南風，水氣偏少，大台北盆地、花東縱谷、西半部近山區、河谷有局部36度以上高溫發生的機率，尤其台東易有焚風，高溫範圍廣泛，外出請注意防曬並多補充水分。

離島天氣方面，氣象署說，澎湖多雲短暫陣雨27至32度，金門多雲短暫陣雨27至32度，馬祖多雲短暫陣雨26至31度。

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此外，氣象署提醒，西南風偏強，桃園至雲林、台東及澎湖、金門、馬祖、綠島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；南部沿海、恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率，金門、馬祖附近浪高會逐漸增加到2至3米，海邊活動請注意安全，交通往返請留意航班資訊。

氣象署表示，今年第1號輕度颱風蝴蝶（WUTIP），昨天下午2時登陸廣東，今天凌晨2時減弱為熱帶性低氣壓。（編輯：李淑華）1140615

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