外資賣超7.96億元 砍國泰金、富邦金和神達

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（中央社記者張建中台北13日電）以色列攻擊伊朗，衝擊日本、韓國等亞洲股市走跌，台股今天下跌214.87點，收在22072.95點，成交值新台幣3653.29億元。外資賣超7.96億元，賣超前10名包括兩大金控國泰金和富邦金，還有AI概念股神達、和碩。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股自17306.97低點已反彈近5000點，指數面臨上檔壓力，今天隨著以色列攻擊伊朗的突發利空而回檔整理。

黃國偉說，投資人應留意以色列與伊朗間局勢後續發展情況，雙方衝突是否進一步擴大。此外，美國晶片關稅措施進展，也是市場關注重點。

外資及陸資今天賣超7.96億元，投信買超49.41億元，自營商賣超135.24億元；三大法人合計賣超93.79億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超前10名有國泰金、富邦金、神達及和碩。受外資賣超影響，富邦金、神達及和碩同步下挫逾1%，國泰金上漲0.5元，漲幅約0.73%。

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外資賣超前10名還有復華富時不動產、群益台灣精選高息、華航、群益優選非投等債、中鋼及中信中國50正2。

外資買超前10名包括元大台灣50反1、期街口布蘭特正2、彰銀、緯創、永豐金、玉山金、兆豐金、長榮航、元大美債20正2及聯電。（編輯：張均懋）1140613