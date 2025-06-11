外資加碼長榮航台積電 金控股及陽明土洋對作
（中央社記者鍾榮峰台北11日電）台股今天上漲227點重返22400點收復年線，三大法人同步買超新台幣146億元，外資連2買、投信連4買，外資加碼長榮航、聯電、台積電及高息ETF等。外資大舉賣超國泰金、富邦金、中信金、陽明，投信則大幅敲進，土洋對作明顯。
台積電領軍、航運股助攻、金融股回神，台股今天上漲227.96點，收在22470.1點，收復年線約22300點，成交值3951.68億元。三大法人同步買超合計146.23億元，其中自營商買超21.41億元，投信買超45.53億元，外資及陸資買超79.29億元，外資連2買、投信連4買。
觀察外資買超個股動向，根據統計，外資今天加碼長榮航近2.4萬張最多，敲進聯電、京城銀、國票金、元大台灣價值高息ETF（00940）、台積電、友達、復華台灣科技優息ETF（00929）、中信中國50正2 ETF（00753L）、國泰永續高股息ETF（00878）等，各超過萬張。
相較之下，外資今天大舉調節國泰金達9.94萬張最多，賣超富邦金達5.15萬張、中信金3.08萬張，調節陽明2.51萬張、凱基金約2.32萬張，賣超南亞科、大同各逾萬張。
投信則與外資土洋對作，買超國泰金近9.69萬張、富邦金近7.92萬張、中信金約3.77萬張，買超陽明近1.64萬張。
兆豐投顧研究部副總經理黃國偉接受記者電訪分析，台股今天延續10日轉強走勢，主要是台股近期相較國際股市落後補漲，此外市場期待美中貿易談判將有進展、可能鬆綁半導體部分禁令等2大因素。
觀察外資布局，黃國偉指出，外資連2日加碼台股，加上投信ETF持續買超，籌碼面轉趨正向，預期外資進入買超循環機率高。
展望台股後市，黃國偉表示，後續上攻力道觀察美中貿易談判進展、下半年基本面是否受提前拉貨潮影響，以及美國對等關稅結果。（編輯：林家嫻）1140611
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