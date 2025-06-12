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台股漲多修正 三大法人小幅賣超22億

2025/6/12 19:32（6/12 19:53 更新）
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圖為台北股市。 （中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北12日電）台股近日強勢補漲，今天隨美股下跌及台積電貼息呈現回檔修正，三大法人合計賣超新台幣22.22億元。投顧法人認為，指數漲多回檔無須過慮，在無新利多利空因素下，短線大漲大跌不易，後續留意聯準會6月利率會議。

台股加權指數今天終場收在22287.82點，下跌182.28點，跌幅0.81%，成交值新台幣3386.22億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股近日漲多，若以4月初低點計算，迄今上漲近5000點，指數回到年初以來的套牢區，再往上漲不易，但因沒新利空，大跌也不易，後續將觀察美國聯準會（Fed）利率決策會議。

黃國偉指出，雖然台積電今天貼息下跌15元，但接下來幾天只要填息都不晚，一檔千元股票，填息有時跳動只在一檔之間。

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三大法人今天合計賣超台股22.22億元，自營商買超3.9億元，投信賣超28.79億元，外資及陸資買超2.67億元。

外資買超前10名個股依序為神達、凱基金、國票金、長榮航、京城銀、南亞科、仁寶、英業達、元大金及鴻海。（編輯：張良知）1140612

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