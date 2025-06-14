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驛起響愛公益園遊會 凝聚眾人愛心關懷弱勢

2025/6/14 17:48
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（中央社記者姜宜菁雲林縣14日電）雲林縣「虎尾驛起響愛公益園遊會」邁入第12年，今天現場45個愛心攤響應將盈餘捐贈給天主教若瑟醫院長照公益基金和雲林家扶中心，延續眾人愛心提供弱勢群體更多支持和關懷。

「虎尾驛起響愛公益園遊會」在虎尾鎮安慶國小舉行，現場45個愛心攤響應；雲林縣副縣長謝淑亞、虎尾鎮長林嘉弘、若瑟醫院副院長林素鉁、雲林家扶中心主任廖志文等人敲下愛心鑼，為活動拉開序幕。

謝淑亞表示，雲林縣驛起響愛社區關懷協會發起公益園遊會12年來不曾中斷，縣長張麗善響應捐款新台幣1萬元及贈送1台腳踏車提供摸彩，以行動串連社區愛的力量。

驛起響愛社區關懷協會理事長吳麗春說，園遊會盈餘除將公益盈餘捐助給若瑟醫院長期照基金及雲林家扶以協助長者及幼童，讓每個人都能為社會盡一點心力，實際回饋予雲林縣需要幫助的民眾，守護雲林縣鄉親，社會將越來越好。

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現場人氣、買氣熱鬧滾滾。虎尾驛關懷據點的阿公阿嬤們，大秀平時所學的咖啡拉花、烹飪技術等與民眾共享。

林素鉁和廖志文指出，通貨膨脹與國際局勢，導致貧窮議題影響兒童的健康安全及穩定就學，而台灣進入高齡社會，老人照護需要投入大量人力資源。很感謝協會主辦這場公益園遊會，以實際行動守護雲林的老小。（編輯：方沛清）1140614

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謝淑亞
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