中國新增28例本土確診 廣西百色占12例

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（中央社台北13日電）中國衛健委今天發布，新增28例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，廣西百色市有12例、南寧市1例，遼寧葫蘆島市有11例，其餘4例分別在雲南、廣東、天津。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）12日共報告新增67例COVID-19確診病例，其中39例為境外病例，28例為本土病例。廣西百色市的疫情雖逐步獲得控制，但仍有12例；另一方面，遼寧葫蘆島市的疫情升溫，增加11例。

在無症狀感染者方面，中國12日新增34例，唯一一例本土個案出現在雲南文山壯族苗族自治州。當日轉確診6例，解除醫學觀察47例，還在醫學觀察的無症狀感染者有804例。

截至12日，中國現有確診病例1397例，其中重症病例5例，累計治癒出院病例10萬897例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例10萬6930例。累計追蹤到密切接觸者155萬6902人，尚在醫學觀察的密切接觸者3萬4056人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有1萬6719例，其中1萬4183人已經出院，219人死亡。澳門特別行政區則有79例，均已出院。（編輯：吳柏緯）1110213