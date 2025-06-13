台灣VR作心靈永動機 摘安錫動畫影展暨市場展獎項

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（中央社記者王寶兒台北13日電）結合紙雕與VR設計，導演吳德淳執導的「心靈永動機」今年獲法國安錫動畫影展暨市場展獎項，團隊向中央社記者表示，很開心能在殿堂級舞台獲肯定，代表著作品核心魅力超越國界。

今年安錫動畫影展暨市場展官方提案單元的沉浸式體驗類別中，「心靈永動機」（Poems of Life）是唯一亞洲入選案，台灣時間今天凌晨也獲得The Booster by United XR Europe Prize肯定，該獎旨在提供獲選者持續培訓課程與推廣協助，助創作者一臂之力。

今天由「心靈永動機」製片鄭怡萍、動畫場景設計程威誌代表團隊領獎，鄭怡萍向中央社記者表示，團隊非常開心能夠得到此殊榮，也非常感謝團隊的每名參與成員，「我們會繼續努力創作精進」，團隊接下來也將赴比利時參加其他影展暨提案大會，期待在比利時能夠獲得更豐碩的成果。

鄭怡萍提到，此次提案大會遇到許多同行各國人士交流、交換意見，吸收許多知識，作品也得到來自法國、義大利、英國、德國、日本等地業內人士回饋，許多國際團隊都經常造訪高雄電影節，「能夠以目前得到資源與其他優秀團隊站在提案大會上發表，備感榮幸。」

「心靈永動機」描述末世中1隻小鐵偶與五色鳥的意外相遇，並展開一段躲避獵人追捕的流浪旅程，其中也可見影像巧妙結合紙雕，打造華麗視覺效果。

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團隊包含美術總監朱晉明、藝術家李恩設計視覺風格，動畫製作由洪慧珍、程威誌操刀，技術統籌由張文瀚擔綱，以及音樂設計李沛芩、音效設計高勤倫等多名台灣創作人才共同參與，並由永威電視製作公司與簡單映相團隊共同製作。

導演吳德淳透過簡單映相團隊表示，製片鄭怡萍在提案現場每回表達敘事轉折、畫面展開，都獲得現場熱烈的掌聲迴響，當時他們就隱約感受到，這部作品將不只是被看見，更可能被記住。「果不其然，我們如願獲獎」，且立即受邀前往比利時參加影展暨提案大會，持續向世界分享創作初衷與想像力。（編輯：張雅淨）1140613