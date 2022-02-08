香港可能收緊防控措施 港特首：堅持動態清零

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（中央社記者張謙香港8日電）香港COVID-19疫情嚴峻，香港行政長官林鄭月娥今天重申「動態清零」的防疫政策。北京方面及香港社會主流意見也大都抱持相同看法。

林鄭月娥今早向媒體說，近日確診個案飆升，昨天單日超過600例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，數字「驚心動魄」，因此引起社會討論香港的抗疫策略。

她表示，北京中央政府希望特區政府要增強信心、牢控疫情，而中央會隨時提供支援。在防疫上堅持「動態清零」最符合香港的情況。

所謂的「動態清零」並非真正要求零確診，而是快速發現病毒並快速處置，以切斷病毒傳播鏈。

林鄭月娥說，有人指「動態清零」涉及龐大經濟及社會代價，不能持續。但「動態清零」可以保護人命和健康，醫療系統也不致於崩潰，更符合香港公眾利益。

她說，當前仍有信心可以透過各種努力抗擊新一波疫情。今天行政會議將討論疫情以及可能作出的法律修訂，包括加強防控措施。

根據香港電台及香港NOW新聞台今天引述消息指，截至今天中午，香港新增約600宗確診病例。

上月初起，已肆虐香港兩年的COVID-19爆發第五波疫情，病毒主要是變異株Omicron。這一波疫情傳播快速，單日確診數先是數十人，接著上升至百人，接著300多人，昨天更惡化至超過600人。

隨著疫情惡化，社會上開始有人指出，政府的人手和資源有限，防疫不能持續下去，香港應該學習西方及新加坡等國家，與病毒共存。

對於這種聲音，北京官媒新華社和人民日報近日先後刊文，強調香港應堅持「動態清零」，並批評有人歪曲其含義，「不負責任地提出香港應放棄『動態清零』，實行所謂『與病毒共存』的『躺平』策略」，混淆視聽」。

北京官媒認為，「動態清零」是大陸現階段綜合考量各方面因素的「科學有效防控策略」。

明報今天引述民主黨醫療政策發言人袁海文說，與病毒共存不必是「躺平」，當中仍有很多方案可選擇。

對於北京官媒接連強調香港要「動態清零」，袁海文說，這難免「令人憂慮再談共存會否被視為政治不正確」。

代表醫療衛生界的立法會議員林哲玄接受明報訪問時說，北京官媒的說法並非「一錘定音」，當中仍有可討論空間，最重要是從科學出發。

政治團體「實政圓桌」的立法會議員田北辰也認為，不少與病毒共存的國家，一旦確診人數急升也會收緊限制。

他說，大陸方面至今並未放棄清零政策，香港想與大陸通關，同樣不能放棄「動態清零」。

民主建港協進聯盟副主席、港區人大代表陳勇也認為，香港不能採取與病毒共存的「躺平」策略。

香港多家主流媒體也認為香港沒有條件與病毒共存。明報今天發表社評指出，香港疫苗接種率未達九成，必須堅持防堵政策。

社評表示，當下香港抗疫形勢艱難，不代表應該放棄，現在投降必出大禍。

香港經濟日報也發表社評表示，香港應該根據權威專家的防疫科學原則，及早行動補漏，官、醫、民合力履行「動態清零」藍圖。（編輯:陳沛冰/吳柏緯）1110208