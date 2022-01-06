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林鄭月娥2/88

香港民政局長遭隔離檢疫 林鄭月娥：特別失望

2022/1/6 19:27（1/7 00:09 更新）
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（中央社記者張謙香港6日電）香港民政事務局局長徐英偉日前參加一個大型生日派對曾接觸Omicron初步確診者，已被安排前往竹篙灣檢疫中心接受隔離檢疫。香港特首林鄭月娥今天對此表示「特別失望」。

綜合本地媒體報導，林鄭月娥今天傍晚舉行記者會證實，10名政府高層官員3日晚間曾出席港區人大代表洪為民的逾百人生日派對，會後一名與會嘉賓證實初步確診COVID-19變異株Omicron。

她說，經調查，確診者於當晚9時半才到場，而此前已有8名官員離開，並非密切接觸者；徐英偉則沒有提早離開，因此被列為密切接觸者，已被安排送往檢病中心進行檢疫隔離。

她說，入境處處長區嘉宏聲稱在晚上9時半後才到場，逗留時間很短，將交由衛生防護中心調查。

對於多名官員在疫情嚴重及病毒進入社區後還出席大型聚會，林鄭月娥表示失望。

她還表示，其他出席官員只是獲邀到場，基於禮貌打招呼，並無在場逗留一段長時間或吃飯，但徐英偉脫下口罩交流，並製造風險，她對徐英偉特別失望，並稱對個別官員表現不佳會作「適當行動」。

據公布，當晚與會的還有警務處處長蕭澤頤、海關前關長鄧以海等高層官員。（編輯：楊昇儒）1110106

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