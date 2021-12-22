習近平肯定林鄭施政 稱新選制下立法會選舉成功

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（中央社台北22日電）中國國家主席習近平今天在中南海瀛台接見赴京述職的香港特首林鄭月娥時表示，北京對港府工作充分肯定。他並稱，香港立法會選舉在新選制下「成功」舉行，「愛國者治港的原則得到落實」。

香港電台報導，習近平表示，由林鄭月娥領導的香港特區政府依照中國全國人民代表大會有關決定和人大常委會有關立法，對香港選舉制度作出系統性修改完善，成功舉辦選委會及立法會選舉，「推動符合香港實際的民主發展，邁出堅實步伐」。

他又說，港府堅決執行港區國安法，依法止暴制亂、撥亂反正，維護法治權威和尊嚴，推動特區融入國家發展大局，全面深化與中國大陸交流合作，「中央對特區政府的工作充分肯定」。

習近平並宣稱，香港選委會選舉和立法會選舉在新選舉制度下先後舉行，都取得成功，「廣大香港同胞當家作主的民主權利得到體現，愛國者治港的原則得到落實，社會各階層、各界別，廣泛均衡參與的政治格局得到確立」。

他說，實踐證明香港新選制符合「一國兩制」原則和香港實際，為確保「一國兩制」行穩致遠、確保香港長期繁榮穩定，提供了制度支撐，是一套好制度。

習近平接著提到，中共19屆六中全會作出「關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，將「一國兩制」作為重要內容寫入其中。

他表示，北京將繼續堅定不移貫徹「一國兩制」方針，「堅信隨著實踐不斷深入和制度體系不斷完善，『一國兩制』的優越性將進一步彰顯，廣大香港同胞一定能弘揚愛國愛港的光榮傳統，與全國各族人民攜手並肩，實現中華民族偉大復興，為此共同奮鬥」。

報導引述林鄭月娥表示，今年是她本屆任期最後一次述職，很高興能親自來到北京匯報過去一年工作，更重要是讓她「親自感謝主席」多年來對香港的關心、關愛以及對她本人的信任。

據報導，中國國務院副總理韓正、中共中央辦公廳主任丁薛祥、中央政法委書記郭聲琨、中央統戰部部長尤權、國務委員兼外長王毅、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍、副主任張曉明、北京駐香港特別行政區聯絡辦公室主任駱惠寧等人也出席這次會面。（編輯：繆宗翰/張淑伶）1101222