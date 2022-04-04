王喜為PO黑白照致歉 莊人祥：祝他早日康復

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香港演員王喜3日來台落地採檢時遭捅傷流鼻血，發文表達不滿，還貼出指揮中心發言人莊人祥的黑白照。（圖取自facebook.com/gelekchodar）

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（中央社記者余曉涵、陳婕翎台北4日電）香港演員王喜昨天來台落地採檢時遭捅傷流鼻血，發文表達不滿，還貼出指揮中心發言人莊人祥的黑白照，被網友罵翻後致歉。莊人祥今天回應接受，並祝他早日康復。

王喜昨天發文指出，入境台灣在機場PCR採檢，遭捅傷流鼻血，採檢人員卻立即離開現場。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥解釋，這名採檢人員是為送交檢體，現場其他人員有給予協助。

不過，王喜不滿莊人祥解釋，在臉書後PO出莊人祥的黑白照，引發網友論戰，王喜今天再度發文向莊人祥致歉。他說，就昨天貼出黑白照片的無禮、魯莽及不友善行為，向莊人祥致誠道歉，希望能得到原諒。

王喜也指出，希望昨晚在桃園機場B9候機室，幫他做PCR的那一名醫護人員，能早日給他一個說法。

對此，莊人祥今天在指揮中心記者會中表示，接受王喜的道歉，祝王喜早日康復。

指揮官陳時中也力挺醫護，他說，來者是客，但落地採檢是台灣的防疫措施，需要民眾配合，且機場採檢開始到現在已經採出2000多名病患，對社區防疫等都很有意義，醫護辛苦待命採檢，對他們來說，接觸風險也提高很多，他要表達對醫院的謝意。

陳時中指出，落地採檢的地方同屬醫療機構，在醫療機構裡不允許對醫護人員有行為或語言暴力，若有不舒服的地方都有申訴管道。

陳時中說，來者是客，儘量可以做到賓至如歸，但台灣有台灣的法律在，也有台灣的做法在。

至於機場採檢的棉花棒是否有比較粗的情況，陳時中回應，不會為了機場採檢，就特別把棉花棒做寬，這個是不實傳言，每個廠牌可能各有不同，但不會量身訂做。（編輯：管中維）1110404