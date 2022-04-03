港星王喜入台機場PCR捅傷鼻流血 莊人祥還原現場

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）香港男演員王喜今天發文，入境台灣在機場PCR採檢，遭捅傷流鼻血，採檢人員卻立即離開現場。指揮中心發言人莊人祥解釋，這名採檢人員是為送交檢體，現場其他人員有給予協助。

王喜晚間在臉書（Facebook）發「通緝文」提及，今天在台北桃園國際機場B9閘，一名150公分左右、身穿隔離衣的女性醫護人員，右手持棉棒，捅入他的右鼻孔，同時用左手按他後腦往前推。

王喜表示，他當下感覺痛楚往後縮，但這名醫護人員要他忍耐，「她說她不會讓我痛楚，我相信她」，她再一次右手捅他的鼻孔，左手推他的頭往前，造成他右鼻孔流血，但這名女性卻立即離開現場，不知所蹤。他呼籲，這名捅傷他的女性，立即向他自首。

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莊人祥晚間告訴中央社記者，有關王喜入境機場檢驗鼻子受傷流血，負責採檢的醫療人員卻立即離開現場一事，可能是有誤會，由於採檢後需要在規定時間內送交檢體，所以這名醫療人員並非逃走，而是協助將檢體送往實驗室。

莊人祥強調，現場其他負責採檢的醫療人員有立刻給予這名採檢受傷旅客後續協助，有提供衛生紙及全新口罩，但旅客拒絕使用，PCR採檢偶爾會戳傷鼻黏膜出血情形，若受傷旅客至檢疫地點後仍有醫療需求，可向檢疫地點醫護人員提出。（編輯：管中維）1110403