Omicron變種XE台灣現蹤個案無症狀 羅一鈞：傳播力待觀察

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指揮中心表示，台灣3月18日在邊境攔截到Omicron變異株全新變種XE，個案Ct值僅15、病毒量高，但為無症狀個案。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北2日電）Omicron變異株全新變種XE在國際間引發關注，疫情指揮中心今天表示，台灣早於3月18日就在邊境攔截到，是1名自捷克入境旅客，Ct值僅15、病毒量高，但為無症狀個案。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，新增244例境外移入病例，創下今年單日病例數新高。

陳時中表示，境外移入病例之所以特別高，主要是昨天有較多入境航班，入境人數也多達2500多人，其中有186人確診，陽性率偏高，染疫個案以東南亞國家為主，身分包括留學生、一般商戶等，也有台灣民眾返國，移工不算特別多。

此外，目前Omicron變異株為全球主要流行病毒株，英國今年1月19日通報發現Omicron的2種亞型BA.1及BA.2混合體，簡稱為XE，據傳傳播力更強；截至3月25日，英國共通報檢出637例XE感染病例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，台灣早在3月18日就曾出現首例XE的個案，是從1名捷克入境採檢陽性的個案身上驗出，在檢疫所採檢Ct值僅15、病毒量偏高，但個案為無症狀感染，並沒有出現中重度症狀。

羅一鈞說，目前國際間關於XE的資料還很少，無法論定XE的傳播力或致病力比BA.1及BA.2高，未來還須持續觀察。

在疫苗接種方面，昨天國內接種9萬7315劑COVID-19疫苗，累計接種4970萬劑，第1劑涵蓋率83.45%、第2劑 78.41%、第3劑50.48%、基礎加強劑接種率0.82%。（編輯：陳政偉）1110402