林昀儒確診無症狀 指揮中心：同團無他人染疫

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（中央社記者張茗喧、吳欣紜、龍柏安台北2日電）桌球小將林昀儒傳出昨天凌晨返台落地採檢陽性。指揮中心指揮官陳時中今天證實此事，強調林昀儒至今無症狀，處於時陰時陽狀況，同團暫無其他個案。

台灣桌球一哥「國民金孫」林昀儒年初前往歐洲參賽，接著再飛往新加坡、卡達參賽，而他在本週剛結束的卡達的杜哈球星挑戰賽，共參加男單、男雙與混雙等3項賽事。

林昀儒昨天凌晨搭機返台，根據媒體報導，他在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）落地採檢陽性，但他的Ct值偏高、沒有任何不適反應，加上同行其他球員檢驗結果都是陰性，推測應無傳染力；據了解，林昀儒目前已入住隔離旅館，上午將再次採檢，檢查結果稍晚出爐。

針對林昀儒落地採檢陽性一事，體育署不願證實，僅低調表示，公布相關資訊屬於中央流行疫情指揮中心權責，體育署無法回答。

陳時中今天下午在疫情記者會中證實林昀儒落地採檢陽性消息，但強調林昀儒至今無症狀，可能因國外疫情較嚴重，導致林昀儒處於陰陰陽陽的情形，目前林昀儒同團成員也沒有其他陽性個案。

陳時中指出，透過林昀儒案例可見，現在儘管陽性也多是輕症，甚至能出國比賽，否則以往若是確診，要參加比賽就比較困難。

另外，歌手張惠妹昨天舉辦演唱會，傳出有民眾在包廂內沒有戴口罩，外界好奇是否開罰。對此，陳時中表示，後續將由地方衛生單位調查判定是否開罰。（編輯：戴光育）1110402