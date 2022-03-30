林昀儒廖振珽不敵德國組合 WTT球星挑戰賽奪亞軍

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）台灣桌球好手林昀儒今天WTT球星挑戰賽一日4戰，晚間男雙冠軍戰與廖振珽合體，和德國組合邱黨與杜達鏖戰5局，以2比3敗下陣來，抱回亞軍。

世界桌球職業大聯盟（WTT）球星挑戰賽在卡達舉行，林昀儒歷經昨天一日3戰，今天單日也有4場比賽，考驗體能和專注力，在男雙4強賽搶下勝利後，隨後男單8強賽不敵韓國選手林鍾勳（Lim Jong-hoon），無緣4強。

林昀儒晚間繼續在男雙冠軍戰登場，展開個人單日第3場賽事，將尋求與廖振珽合作以來，繼2018年瑞典公開賽、2019年阿曼公開賽後，國際賽合拍第3座冠軍。

林昀儒與廖振珽男雙冠軍戰迎戰世界排名第5的德國組合邱黨與杜達（Benedikt Duda），在以7比11丟掉首局後，次局開局就以5比1占上風，隨後因出拍較為急躁，反遭對手連得5分反超，所幸「林廖配」沉穩出擊，連續正拍攻擊搶分、拉開差距，以11比6扳平戰局。

面對第3局對手強攻，林昀儒與廖振珽再度陷入苦戰，以6比11讓出。

關鍵第4局，林昀儒與廖振珽把握反攻機會，靠著發球得分，以及趁著對手連續回球出界、掛網，以11比3將戰線延長至第5局。

決勝局從前段拉鋸戰，林昀儒與廖振珽關鍵時刻未能穩住陣腳，以4比11吞敗，與另一組台灣女雙組合鄭怡靜與李昱諄，WTT球星挑戰賽都以亞軍作收。

林昀儒在男雙賽事告一段落後，稍後將與桌球一姐鄭怡靜在混雙4強賽搭檔，爭取晉級冠軍戰的機會。（編輯：張雅淨）1110330