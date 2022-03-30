林昀儒鄭怡靜19分鐘勝出 WTT球星挑戰賽混雙31日搶冠[影]

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林昀儒（左）與鄭怡靜（右）30日在WTT球星挑戰賽混雙4強賽合體，僅花不到19分鐘就以直落三擊敗羅馬尼亞組合，收下冠軍戰門票。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）目前世界第一的台灣桌球混雙組合林昀儒與鄭怡靜今天在WTT球星挑戰賽混雙4強賽合體，以直落三收拾羅馬尼亞組合斯佐科斯與尤尼斯古，僅花不到19分鐘，就收下冠軍戰門票。

東京奧運銅牌組合林昀儒與鄭怡靜，前一站在卡達舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）挑戰賽拿下混雙冠軍後，這次不但要在球星挑戰賽尋求衛冕，也要挑戰連2站奪冠。

林昀儒、鄭怡靜稍早各自拿下男、女雙亞軍，單日4戰的林昀儒，僅休息1小時，晚間在混雙4強賽與鄭怡靜攜手迎戰世界排名第8的羅馬尼亞組合斯佐科斯（Bernadette Szocs）與尤尼斯古（Ovidiu Ionescu），兩組人馬去年就曾在卡達站賽事碰頭，當時「林鄭配」，以直落三勝出。

林昀儒與鄭怡靜首局穩健出擊，以11比6拿下，次局開局儘管一度以0比2落後，但兩人及時回穩展開反擊，並擺脫對手糾纏，以11比8搶先聽牌。

「林鄭配」第3局持續發動攻勢，一口氣將比分拉開7比2，面對對手頑強抵抗，扳成8比8平手，關鍵時刻林昀儒靠著招牌反手擰，以11比8搶下勝利。

林昀儒與鄭怡靜晉級混雙冠軍戰後，預計明晚將與世界排名第3法國組合袁嘉楠與勒班森（Emmanuel Lebesson）爭冠。（編輯：劉學源）1110330