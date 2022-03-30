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WTT4/64

鄭怡靜李昱諄不敵日本組合 WTT球星挑戰賽奪亞軍[影]

2022/3/30 20:53（3/30 21:18 更新）
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首度合作的台灣女雙組合鄭怡靜（右）與李昱諄（左）30日WTT球星挑戰賽女雙冠軍戰，輸給日本組合，以亞軍作收。（圖取自facebook.com/WTT）
首度合作的台灣女雙組合鄭怡靜（右）與李昱諄（左）30日WTT球星挑戰賽女雙冠軍戰，輸給日本組合，以亞軍作收。（圖取自facebook.com/WTT）
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（中央社記者黃巧雯台北30日電）首度合作的台灣女雙組合鄭怡靜與李昱諄今天WTT球星挑戰賽女雙冠軍戰，以0比3輸給日本組合木原美悠與長崎美柚，以亞軍作收，日本組合則是連2站WTT挑戰賽高舉金盃。

世界桌球職業大聯盟（WTT）球星挑戰賽在卡達舉行，今晚台灣雙打組合鄭怡靜與李昱諄、林昀儒與廖振珽將在女雙、男雙冠軍戰接力爭冠，鄭怡靜與林昀儒隨後將在混雙4強賽合體，力拚決賽入場券。

擁有2屆奧運經驗的鄭怡靜這次與李昱諄首度搭檔，一路過關斬將闖進女雙冠軍賽，對手為前一站挑戰賽奪冠的日本組合木原美悠與長崎美柚，並在稍早4強賽擊敗台灣女雙組合黃怡樺與陳思羽晉級。

鄭怡靜與李昱諄雖然開賽還在適應比賽節奏，一度以0比6落後，但「鄭李配」展現韌性、急起直追，並在7比10落後情況下，連續挽救3個局點，可惜隨後又錯失1個局點的機會，以11比13棄守，並以5比11丟掉第2局。

關鍵第3局，鄭怡靜與李昱諄陷入0比5劣勢，儘管試圖追趕，仍無力扭轉戰局，以6比11落敗，首度國際賽合拍以亞軍作收。（編輯：張雅淨）1110330

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