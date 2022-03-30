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WTT球星挑戰賽遭逆轉 林昀儒無緣男單4強

2022/3/30 17:43
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（中央社記者黃巧雯台北30日電）在晉級男雙冠軍戰後，台灣桌球好手林昀儒今天WTT球星挑戰賽男單8強賽陷入苦戰，在搶下首局後，連丟3局，最終以1比3不敵韓國選手林鍾勳，將4強門票拱手讓人。

世界桌球職業大聯盟（WTT）球星挑戰賽在卡達舉行，稍早台灣桌球男雙組合林昀儒與廖振珽、女雙組合鄭怡靜與李昱諄先後挺進晚間登場的冠軍戰，林昀儒今天一日4戰，在男雙冠軍戰、混雙4強戰前，先在男單8強賽上陣。

世界排名第6的林昀儒男單8強賽出戰排名第47的韓國選手林鍾勳（Lim Jong-hoon），雙方過去兩度過招，各拿1勝，最近一次在去年世界桌球錦標賽碰頭，林昀儒以3比4敗下陣來。

林昀儒歷經開局2比4落後，連搶6分超前，儘管因失誤揮空丟分，隨後被對手追成1分差，但林昀儒在暫停過後及時回穩，以11比9先馳得點。

林昀儒次局儘管一度握有3分領先優勢，但對手後段展開強攻，加上幸運球，以10比8反超，林昀儒雖靠著招牌反手擰，挽救1個局點，但未能逆轉，以9比11棄守。

林昀儒第3局開局陷入0比3落後劣勢，對手幾次強攻，讓迫於回擊的林昀儒回球出界，加上林昀儒打得略顯急躁，以5比11讓出。

林昀儒第4局未能發揮，加上失誤偏多，最終以7比11落敗，苦吞對戰2連敗，無緣4強。（編輯：張雅淨）1110330

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