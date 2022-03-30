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WTT5/64

陳思羽逆轉中國選手 晉級WTT球星挑戰賽女單4強[影]

2022/3/30 19:52（3/30 20:37 更新）
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影片來源：World Table Tennis

（中央社記者黃巧雯台北30日電）在無緣女雙冠軍戰後，台灣桌球女將陳思羽重新調整好心情，今天WTT球星挑戰賽女單8強賽，儘管首局先失，隨後穩住陣腳，以3比1逆轉擊敗中國選手張瑞，晉級4強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）球星挑戰賽在卡達舉行，陳思羽今天一日2戰，稍早女雙4強賽與黃怡樺搭檔，以0比3輸給日本組合木原美悠與長崎美柚，並列季軍作收。

女單世界排名第27的陳思羽稍作休息，繼續在女單8強賽上陣，面對排名第56的中國選手張瑞，以9比11丟掉首局。

陳思羽次局重振旗鼓，靠著正手進攻搶分，加上對手回球掛網，拉開比分，以11比4扳回一城，隨後再以11比4拿下第3局，搶先聽牌，隨著逐漸掌控比賽節奏，陳思羽第4局輕鬆以11比4勝出。

陳思羽晉級女單4強後，將與日本女將木原美悠爭奪決賽門票，先前女雙4強賽不敵日本組合木原美悠與長崎美柚，這次將在女單4強賽尋求甜蜜復仇。（編輯：張雅淨）1110330

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