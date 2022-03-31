陳思羽吞敗 無緣WTT球星挑戰賽女單決賽[影]

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（中央社記者黃巧雯台北31日電）女雙4強止步後，台灣桌球女將陳思羽今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）球星挑戰賽女單4強戰，以0比4不敵日本小將木原美悠，無緣決賽。

陳思羽這次出征卡達，連2站賽事都有收穫，先是在前一站世界桌球職業大聯盟（WTT）挑戰賽與黃怡樺拿下女雙亞軍，而本週球星挑戰賽在女雙4強止步，女單則是以3連勝闖進4強。

世界排名第27的陳思羽，女單4強對手是排名第44、17歲的日本選手木原美悠，兩人雖然首度在國際賽女單賽事碰頭，但卻並不陌生，陳思羽連2站WTT挑戰賽女雙賽事都遇到日本組合木原美悠與長崎美柚，且均吞敗仗，陳思羽這次與木原美悠在女單4強賽狹路相逢，希望尋求甜蜜復仇。

女單4強賽起改採7局4勝制，兩人首局比分互咬，陳思羽在9比7領先時遭逆轉，以10比12讓出。

陳思羽次局再陷入2比6落後劣勢，儘管一路追趕，靠著正手攻擊加上對手連續回球掛網，連續挽救3個局點，但最後仍無功而返，以7比11棄守，第3局以5比11讓出。

陳思羽第4局從0比2落後，到戰成7比7平手，對手靠著幸運擦邊球再度要回領先，加上關鍵時刻陳思羽接發球出狀況，最終以9比11落敗，將決賽門票拱手讓出。（編輯：屈享平）1110331