WTT佛利蒙特支線賽 莊智淵陳思羽混雙奪冠

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台灣「桌球教父」莊智淵（圖）8日與陳思羽在WTT佛利蒙特支線賽混雙決賽拿下兩人合拍以來國際賽首冠。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣「桌球教父」莊智淵今天與陳思羽在WTT佛利蒙特（Fremont）支線賽混雙決賽，以直落三橫掃美國組合，拿下兩人合拍以來國際賽首冠。

世界桌球職業大聯盟（WTT）支線賽在美國北加州佛利蒙特舉行，41歲的莊智淵與陳思羽從混雙首輪16強賽到4強賽，3場比賽合計僅失1局，挺進決賽行列。

莊智淵與陳思羽今天混雙決賽對手為美國組合劉丹與宋家瑜，「莊陳配」以3比0輕鬆勝出，高舉兩人合作以來首座國際賽金盃。

不僅混雙傳出捷報，莊智淵男單賽事也有所斬獲，8強賽以4比0擊退西班牙選手羅貝斯（Alvaro Robles），挺進4強，下一戰將對決日本選手篠塚大登。

其他台將部分，鄭怡靜與李昱諄3月底曾在WTT球星挑戰賽勇奪女雙亞軍，這次在WTT佛利蒙特支線賽同樣闖進決賽行列，將和日本組合笹尾明日香與森櫻角逐冠軍。

台灣女將劉馨尹在女單8強賽「台灣內戰」中，爆冷以4比2擊敗鄭怡靜，闖進4強，將與日本女將小塩遙菜爭奪決賽入場券。（編輯：張雅淨）1110508