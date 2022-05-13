WTT支線賽 莊智淵男單過頭關混雙進4強

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（中央社記者尹俊傑紐約12日專電）世界桌球職業大聯盟（WTT）韋斯切斯特支線賽邁入第2天，台灣「桌球教父」莊智淵表現出色，男單首輪直落四輕取對手，與陳思羽搭檔混雙單日二連勝，挺進4強。

41歲的莊智淵尋求6年來首座國際單打賽事冠軍，本週在紐約市近郊的韋斯切斯特（Westchester）參加WTT支線賽（WTT Feeder），名列男子單打頭號種子的他首輪對上法國選手杜爾（Esteban Dorr）。

莊智淵只用22分鐘，就以11比8、11比9、11比6、11比5直落四晉級，32強賽將對上斯洛維尼亞選手赫里巴（Peter Hribar）。

混合雙打方面，莊智淵與上週在加州佛利蒙特（Fremont）WTT支線賽攜手奪冠的陳思羽出擊，16強賽迎戰芬蘭選手歐拉（Benedek Olah）與荷蘭女將埃爾蘭（Britt Eerland）。雙方激戰50分鐘，決勝局殺得難分難解，莊智淵與陳思羽最終以9比11、11比8、12比10、7比11、14比12驚險晉級。

兩人8強賽對上德國選手麥斯納（Cedric Meissner）與美國華裔女將王艾美（Amy Wang），輕鬆許多，僅20分鐘便以11比6、16比14、11比9直落三解決對手。

莊智淵與陳思羽混雙4強賽將遭遇頭號種子印度組合德卡（Manav Vikash Thakkar）與卡麥斯（Archana Girish Kamath）。

根據賽程，殺進男單會內賽的台灣17歲小將高承睿明天將對上法國選手德諾芮斯特（Leo De Nodrest）。

女子單打方面，2號種子陳思羽將對上美國選手孫西子，3號種子鄭怡靜對上美國選手梅農（Amoolya Menon），7號種子劉馨尹對上盧森堡選手蕭茲（Vivien Scholz），10號種子李昱諄對上印度選手帕特卡（Madhurika Patkar）。

鄭怡靜與李昱諄甫於WTT佛利蒙特支線賽拿下女子雙打亞軍，本週在WTT韋斯切斯特支線賽名列頭號種子，16強賽輪空，8強賽將遭遇蕭茲與義大利選手勞倫提（Jamila Laurenti）。（編輯：馮昭）1110513