WTT韋斯切斯特支線賽 17歲高承睿進會內賽

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（中央社記者尹俊傑紐約11日專電）世界桌球職業大聯盟（WTT）韋斯切斯特支線賽今天點燃戰火，台灣17歲小將高承睿男單連過兩關，闖進會內賽，與「桌球教父」莊智淵搭檔男雙則和會內賽無緣。

WTT支線系列賽（WTT Feeder Series）本週轉戰紐約市近郊的韋斯切斯特（Westchester），開賽日安排男單、男雙及混雙會外賽，莊智淵與高承睿是台灣6名參賽者中唯二出賽的選手。

41歲的莊智淵與高承睿搭檔，首輪對上美國雙胞胎兄弟檔蓋爾．艾格提（Gal Alguetti）與夏隆．艾格提（Sharon Alguetti），兩人以11比8、11比7、11比7直落三過關。

次輪碰上義大利組合歐伊波（John Oyebode）與皮科林（Jordy Piccolin），雙方激戰5盤，莊智淵與高承睿以11比8、8比11、13比15、11比8、8比11，總盤數2比3落敗，無緣晉級。

高承睿男單會外賽首輪輪空，次輪的蓋亞那對手亞連恩（Joel Alleyne）棄賽，高承睿不戰而勝。第3輪碰上來自多明尼加的維拉（Isaac Vila），高承睿以11比3、11比6、11比5直落三取勝，闖進會內賽。

根據賽程，名列男單頭號種子的莊智淵明天首輪將對上法國選手杜爾（Esteban Dorr）。

莊智淵與上週在加州佛利蒙特（Fremont）WTT支線賽奪冠的混雙搭檔陳思羽再度攜手，首輪將迎戰芬蘭選手歐拉（Benedek Olah）與荷蘭女將埃爾蘭（Britt Eerland）組合。

WTT韋斯切斯特支線賽將進行到15日，台灣4名女將陳思羽、鄭怡靜、劉馨尹和李昱諄本週稍晚將展開女單與女雙賽事。（編輯：郭中翰）1110512