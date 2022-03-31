林昀儒鄭怡靜不敵法國組合 WTT挑戰賽混雙亞軍

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台灣桌球黃金混雙林昀儒（左）與鄭怡靜31日在WTT球星挑戰賽混雙冠軍戰拿下亞軍。圖為兩人15日在WTT大滿貫賽比賽畫面。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃巧雯台北31日電）世界排名第一的台灣桌球混雙組合林昀儒與鄭怡靜今天在WTT球星挑戰賽混雙冠軍戰，面對有備而來的法國組合袁嘉楠與勒班森，以直落三吞敗，拿下亞軍，挑戰連2站奪冠失利。

東京奧運銅牌組合林昀儒與鄭怡靜去年在卡達連2站世界桌球職業大聯盟（WTT）挑戰賽都闖進冠軍戰且高舉金盃，今年重返卡達，上一站先攜手拿下本季首冠、合拍第6冠後，今天尋求複製相同爭冠戲碼。

林昀儒與鄭怡靜混雙冠軍戰對手為世界排名第3的法國組合勒班森（Emmanuel Lebesson）與袁嘉楠，包括去年東京奧運銅牌戰在內，「林鄭配」賽前已取得對戰3連勝，今天再度碰頭。

面對法國組合犀利攻勢，林昀儒與鄭怡靜今天開賽就陷入苦戰，在落後3分情況下，「林鄭配」展開追分，並靠著鄭怡靜正手得分，扳成8比8平手，可惜未能延續攻勢，以8比11讓出。

林昀儒與鄭怡靜次局浪費8比5領先優勢，讓對手以10比9反超，儘管連續化解2個局點，但「林鄭配」又錯失1個局點機會，加上林昀儒招牌反手擰關鍵時刻未能發揮效果，以12比14棄守。

林昀儒與鄭怡靜第3局試圖展開反擊，曾以6比3占上風，但法國組合屢次發動快攻，讓「林鄭配」措手不及，在陷入8比10落後情況下，「林鄭配」一度回穩，但在連續化解2個冠軍點後，未能再下一城，最終以10比12落敗，拿下亞軍。

台灣選手這次在WTT球星挑戰賽收穫不少，除了混雙亞軍外，林昀儒與廖振珽、鄭怡靜與李昱諄各自拿下男、女雙亞軍，而陳思羽除了與黃怡樺搭檔勇奪女雙季軍外，女單同樣並列季軍作收。（編輯：張雅淨）1110331