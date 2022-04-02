4/2本土增160例創今年單日新高 遍及14縣市新北52例最多[影]

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中央流行疫情指揮中心4月2日宣布，新增160例COVID-19本土病例。圖為3月31日台北車站清潔人員穿戴防護裝備在大廳加強消毒。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北2日電）國內今天新增160例本土病例，遍及全台14縣市，以新北市52例最多；據最新基因定序，桃園舞蹈老師和大潭電廠群聚序列完全相同，顯示桃竹地區可能有潛在傳播鏈。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，國內新增160例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例、244例境外移入病例，沒有死亡個案。

本土病例當中，有108例為群聚疫情個案，另有52例為新通報個案，正在疫調當中；個案遍及14縣市，以新北市52例最多，基隆市37例居次、桃園市也有22例。

陳時中表示，基隆小吃店群聚今天新增42例，其中警察新增3例，另有多數都在家戶中、關係待釐清，累計157人染疫。

陳時中指出，三峽親友群聚新增17例，染疫個案中包括一對夫妻，其中一人為教師，進而導致疫情擴及校園群聚，累計21人染疫。

他表示，新北中和社區群聚經基因定序發現與彰化寵物用品廠個案相關，這起群聚今天新增10例，累計54例。

陳時中指出，桃園電商工作室今天新增10例，由於染疫工作人員的家人有幼兒園場域活動史，因此新增個案以小朋友居多，累計32例。

在台中婚宴群聚方面，陳時中說，今天新增7例確診，分別為2名賓客及5名接觸者，由於此群聚疫情中有1名護理人員染疫，這名護理人員照護的病患今天也確診，Ct值32.7、病毒量低，往外傳播機率較低。

值得注意的是，台中婚宴群聚經基因定序發現與基隆序列不同，可排除與基隆關聯，累計33人確診。

花蓮慈濟醫院群聚今天新增6例，陳時中指出，進一步疫調發現此群聚與一個旅行團有關，這旅行團1名小孩有症狀到醫院就診，目前同團已有3人染疫，另有數名急診室接觸者確診，本起群聚累計13人染疫。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，據最新基因定序，桃園舞蹈老師和大潭電廠群聚病毒序列完全相同，應為同起群聚疫情，但目前沒有個案或足跡等相關，可能桃竹地區有潛在傳播鏈，難以斷定誰先誰後。

根據指揮中心統計，今天基隆小吃店群聚新增42例、三峽親友群聚新增17例、新北中和社區新增10例、桃園電商工作室增10例、大潭電廠群聚增7例、台中婚宴增7例、花蓮慈濟醫院與旅行團群聚增6例、高雄化工廠群聚增4例、桃園舞蹈老師增3例、桃園某大學群聚增2例；另有52例感染源待釐清。（編輯：陳政偉）1110402

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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