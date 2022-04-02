本土染疫增160例遍及14縣市 4/2全台確診者足跡看這裡
2022/4/2 15:34（4/2 18:47 更新）
國內COVID-19疫情持續升溫，2日新增160例本土病例，遍及全台14縣市。圖為今年兒童與清明節連假正式登場，1日午後台北車站出現人潮。（中央社檔案照片）
（中央社網站2日電）國內COVID-19疫情持續升溫，今天新增160例本土病例，遍及全台14縣市，以新北市52例最多；據最新基因定序，桃園舞蹈老師和大潭電廠群聚序列完全相同，顯示桃竹地區可能有潛在傳播鏈。各縣市陸續公布個案足跡，中央社為您整理全台確診者足跡。
基隆市
（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
台北市
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
圖卡中「美聯社文山新光店」經查應為「美廉社文山新光店」。（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
新北市
（圖取自facebook.com/ntpchealth）
（圖取自facebook.com/ntpchealth）
（圖取自facebook.com/ntpchealth）
桃園市
（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
台中市
（台中市政府提供）
台南市
（台南市政府提供）
（台南市政府提供）
高雄市
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
屏東縣
（屏東縣政府提供）
宜蘭縣
（圖取自宜蘭縣政府衛生局網頁ilshb.gov.tw）
（圖取自宜蘭縣政府衛生局網頁ilshb.gov.tw）
花蓮縣
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（編輯：趙敏雅）1110402
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