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疫情3/300

本土染疫增160例遍及14縣市 4/2全台確診者足跡看這裡

2022/4/2 15:34（4/2 18:47 更新）
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國內COVID-19疫情持續升溫，2日新增160例本土病例，遍及全台14縣市。圖為今年兒童與清明節連假正式登場，1日午後台北車站出現人潮。（中央社檔案照片）
國內COVID-19疫情持續升溫，2日新增160例本土病例，遍及全台14縣市。圖為今年兒童與清明節連假正式登場，1日午後台北車站出現人潮。（中央社檔案照片）
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（中央社網站2日電）國內COVID-19疫情持續升溫，今天新增160例本土病例，遍及全台14縣市，以新北市52例最多；據最新基因定序，桃園舞蹈老師和大潭電廠群聚序列完全相同，顯示桃竹地區可能有潛在傳播鏈。各縣市陸續公布個案足跡，中央社為您整理全台確診者足跡。

基隆市

（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）

台北市

（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
圖卡中「美聯社文山新光店」經查應為「美廉社文山新光店」。（台北市衛生局提供）
圖卡中「美聯社文山新光店」經查應為「美廉社文山新光店」。（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）

新北市

（圖取自facebook.com/ntpchealth）
（圖取自facebook.com/ntpchealth）
（圖取自facebook.com/ntpchealth）
（圖取自facebook.com/ntpchealth）
（圖取自facebook.com/ntpchealth）
（圖取自facebook.com/ntpchealth）

桃園市

（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）

台中市

（台中市政府提供）
（台中市政府提供）

台南市

（台南市政府提供）
（台南市政府提供）
（台南市政府提供）
（台南市政府提供）

高雄市

（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）

屏東縣

（屏東縣政府提供）
（屏東縣政府提供）

宜蘭縣

（圖取自宜蘭縣政府衛生局網頁ilshb.gov.tw）
（圖取自宜蘭縣政府衛生局網頁ilshb.gov.tw）
（圖取自宜蘭縣政府衛生局網頁ilshb.gov.tw）
（圖取自宜蘭縣政府衛生局網頁ilshb.gov.tw）

花蓮縣

（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）

（編輯：趙敏雅）1110402 

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