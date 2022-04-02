支援高雄檢疫所 屏東1保五員警確診親友5人居隔
2022/4/2 15:45（4/2 16:21 更新）
屏東縣1名任職保安警察第五總隊的員警日前支援高雄集中檢疫所勤務，1日結束勤務後篩檢，結果PCR呈陽性確診，縣府立即展開相關場域清消作業。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年4月2日
（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）屏東縣1名任職保安警察第五總隊的員警，日前支援高雄集中檢疫所勤務，1日結束勤務後篩檢，結果PCR呈陽性確診，案號為「24016」。
屏東縣政府今天發布新聞稿表示，案號「24016」分派至高雄市前金區集中檢疫所支援勤務，自3月26日起至4月1日共7天，1日勤務結束後，在集中檢驗所統一使用快篩劑，結果為陽性，送至醫院進行PCR採檢確診，現收治在高雄的醫院負壓隔離病房，感染源還待釐清。
縣府表示，疫調指出，案號「24016」曾於3月24日到九如鄉九如路三段趙壽山豬腳餛飩，25日至潮州鎮參加宗教聚會，31日至東港鎮海德寶水產食品行、佳冬鄉媽祖廟旁買粄條。
縣府已完成相關場域清潔作業，並提醒曾至相關場所的民眾自接觸日起14天進行自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫。
衛生局表示，現正值清明連假，有許多返鄉或遊客南北流動，也再次提醒大家做好防疫措施，戴口罩、實聯制，縣府於2日起在屏東火車站、潮州火車站、潮州黃志忠診所提供莫德納疫苗，隨到隨打。（編輯：黃世雅）1110402
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