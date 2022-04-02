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基隆2確診在台南足跡 曾到劉家粽子、二牛牛肉湯

2022/4/2 15:58（4/2 16:52 更新）
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（台南市政府提供）
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（中央社記者張榮祥台南2日電）台南市政府衛生局今天公布基隆市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例案23853、案23865於3月31日在台南市的足跡，2人曾前往知名的中西區劉家粽子、安平區二牛牛肉湯等場所。

台南市衛生局下午發布新聞稿指出，基隆市案23853是50多歲男子，已接種3劑COVID-19疫苗，Ct值19.4，4月1日出現喉嚨癢症狀而確診；案23865是40多歲女子，為案23853的友人，接種2劑疫苗，Ct值25.1，4月1日出現流鼻水及咳嗽症狀而確診。

這2名病例於3月31日從台北南港搭高鐵633車次到台南，轉乘台鐵沙崙線3738車次，接著到北區公園路明正租車，再自行騎車到中西區劉家粽子專賣店、北區大正藥局、安平區二牛牛肉湯及安平109雞肉飯、北區小北百貨和緯店。

衛生局提醒，若市民曾與病例同時段於同餐廳用餐，應安排採檢；其他足跡相關或重疊者落實自我健康監測，如有身體不適或疑似症狀，應戴口罩就醫採檢。（編輯：戴光育）1110402

（台南市政府提供）
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