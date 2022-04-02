高雄增9確診 加嚴掃墓規定納骨塔室內暫停進入

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高雄市長陳其邁2日宣布，因應這兩天都有確診個案曾到外縣市旅遊或有跨縣市移動，又考量南北移動、掃墓活動在春假期間相當頻繁，因此加嚴掃墓規定。原規定在室外祭拜完可進室內整理塔位，每梯次10分鐘，但為避免染疫風險，即起暫停開放進入室內追思，請民眾在室外祭拜。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年4月2日

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（中央社記者曾以寧高雄2日電）高雄市長陳其邁今天宣布，增9例COVID-19確診，其中4例是化工廠居隔者、4例曾到過外縣市旅遊，1例為集檢所人員。並加嚴清明掃墓規定，暫停進入納骨塔室內，僅開放室外祭拜。

高雄市長陳其邁今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會宣布，高雄新增9例確診個案，4例是前鎮化工廠居家隔離對象、2例曾去花東旅遊、2例曾到嘉義阿里山遊玩，另1例是集檢所工作人員。

陳其邁宣布，因應昨天、今天都有確診個案曾到外縣市旅遊或有跨縣市移動，又考量南北移動、掃墓活動在春假期間相當頻繁，因此加嚴掃墓規定。原本規定在室外祭拜完可以進室內整理塔位，每梯次10分鐘，但為了避免染疫風險，暫停開放進入室內追思，請民眾在室外祭拜。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，化工廠群聚衍生個案，在23日就匡列、採檢陰性後隔離，隔離期滿陰轉陽，沒有社區感染風險。

2例有花東旅遊史個案，潘炤穎說，案24017昨天發燒到醫院採檢，發現Ct值15.9，匡列同住接觸者案24018也確診，Ct值34.3。2人在3月25到28日曾開車到花東旅遊，並從Ct值差異看來感染時序有先後之差，還在與各地方政府協調疫調中。

嘉義旅遊個案部分，潘炤穎表示，案24020、24019在3月31日到4月1日自駕到嘉義旅遊，與外縣市個案23771曾住在同旅館同樓層，但不同房間也彼此不認識。23771確診後2人被匡列，返回高雄即到醫院採檢，Ct值相當高，判斷是剛感染就確診，研判社區感染風險不高。

潘炤穎說明案24021集檢所工作人員染疫情況，屏東個案24016在例行性快篩陽性、PCR採檢確診，緊急匡列同事等密切接觸者，發現案24021也確診，Ct值27.9。案24021的3名同住家人採檢都是陰性，進行隔離，研判個案剛發病，整體社區風險不高。

潘炤穎也公布確診個案足跡，包含3月28日在全聯鳳山青年店、3月30日在楠梓區三崎車業、小北百貨高雄青年店、及3月31日在全聯仁武中華店和小北百貨高雄青年店。

高雄市政府衛生局並宣布，4月2、3日在捷運美麗島站穹頂大廳、捷運左營站，4日在岡山慈濟，5日在捷運三多站、美濃區衛生所，加開莫德納疫苗接種站。（編輯：郭諭儒）1110402

（高雄市政府提供）

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