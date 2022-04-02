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疫情17/300

桃市府公布36處疫調足跡 包含百貨賣場、保齡球館

2022/4/2 16:45（4/2 16:51 更新）
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（桃園市政府提供）
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（中央社記者葉臻桃園2日電）桃園市政府今天下午公布最新疫調足跡，包括台茂、大江等百貨，全聯、大潤發等賣場，以及郵局、圖書館、夜市、7-11、保齡球館、餐廳，搭乘中壢客運等大眾運輸工具、共36處。

桃園市政府下午公布最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫調公共場所足跡，涉及11例個案，共36處足跡，日期範圍從3月25日至3月31日。

足跡包含星巴克桃園台茂門市、新馬辣經典麻辣鍋桃園大江店、大潤發桃園八德店、全聯桃園國際門市等百貨、賣場；多家7-11門市、康是美、吳眼科診所、小柚子小兒科診所等。

以及拌拌糖烘焙DIY體驗館、中華郵政八德麻園郵局、桃園觀光夜市、八德興仁花園夜市、東東保齡球館、桃園市立圖書館桃園分館和多家餐廳。

搭乘長榮巴士5203六福路口站、長榮巴士5203A六福路口站、中壢客運9069公車（台北往桃園）；桃市府表示，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（編輯：陳政偉）1110402

（桃園市政府提供）
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