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台中大甲清晨10.8度 吳德榮：午後降雨漸小

2022/4/3 08:30（4/3 08:52 更新）
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圖為北市民眾2日冒雨赴富德靈骨樓詠愛園樹葬區追思先人。中央社記者郭日曉攝　111年4月2日
圖為北市民眾2日冒雨赴富德靈骨樓詠愛園樹葬區追思先人。中央社記者郭日曉攝　111年4月2日
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（中央社記者張雄風台北3日電）根據氣象局網站，今天清晨最低溫為台中大甲攝氏10.8度。氣象專家吳德榮表示，今天上午全台明顯降雨，午後逐漸減小，未來一週大致晴朗穩定；南海及菲律賓東方海面有熱帶擾動的跡象。

中央氣象局今天發布大雨特報，東北風及華南雲雨區東移影響，今天北部、東北部地區及台中、南投、花蓮山區可能有局部大雨發生，山區請慎防坍方及落石。

根據氣象局網站，今天本島平地最低溫為台中市大甲區10.8度、桃園市楊梅區11度、基隆市七堵區及新北市石門區皆為11.1度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天雨帶逐漸通過，上午全台持續明顯降雨，下午雨勢減小，晚起各地降雨停歇、逐漸轉晴；受「大陸冷氣團」影響，各地白天濕冷晚轉乾冷，應注意保暖。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天至6日高氣壓影響，西半部為晴朗穩定的天氣，東半部偶有局部降雨；氣溫逐日略升，白天北舒適、南微熱，夜間因「輻射冷卻」，清晨氣溫偏低，日夜溫差大。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，7日有一股東北風增強，僅迎風面氣溫微降，對各地天氣幾無影響；8、9日西半部為晴朗穩定的天氣，東半部偶有局部降雨，氣溫逐日漸升。

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另外，吳德榮說，各國模式模擬大約未來5至10天，南海及菲律賓東方海域各有熱帶擾動活動的跡象，但模式受到學理限制而有不確定性，模擬的位置、強度則隨著運算時間，差異愈來愈大，需要持續觀察。

吳德榮表示，自1958至2021年西北太平洋4月分共發生過43個颱風，平均每年大約0.7個生成，而其中侵台的僅發生過1次，為2003年的柯吉拉颱風，機率非常、非常得低。（編輯：張銘坤）1110403

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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