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美媒：拜登召東協峰會碰軟釘 印太戰略警訊
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清明連假期間 花蓮快篩站接種站不停歇

2022/4/2 17:46（4/2 18:46 更新）
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花蓮縣衛生局宣布，設於衛福部立花蓮醫院的COVID-19快篩站將延長設站時間至5日，期間2日提供服務至晚間6時，3日至5日則從中午12時篩檢至晚間6時。圖為快篩站排隊人潮。中央社記者張祈攝 111年4月2日
花蓮縣衛生局宣布，設於衛福部立花蓮醫院的COVID-19快篩站將延長設站時間至5日，期間2日提供服務至晚間6時，3日至5日則從中午12時篩檢至晚間6時。圖為快篩站排隊人潮。中央社記者張祈攝 111年4月2日
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（中央社記者張祈花蓮縣2日電）花蓮3天內新增9例確診及多名外縣市確診病例足跡，花蓮縣衛生局今天宣布，設於部立花蓮醫院的COVID-19快篩站將延後服務至5日，連假期間花蓮火車站前新冠疫苗接種站照常開放。

因應花蓮近日確診病例增加且確診足跡不斷擴散，花蓮縣衛生局長朱家祥今天在記者會指出，民眾若與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡重疊者或收到細胞簡訊通知時，無症狀者可自行購買居家快篩，陰性即自我健康監測14天，陽性者因儘速至醫院進行PCR篩檢。

朱家祥指出，與確診者足跡重疊且有症狀者，務必戴好口罩、勿搭乘搭大眾運輸工具，儘速至醫院進行PCR篩檢。

朱家祥指出，部立花蓮醫院的COVID-19快篩站也因應延長設站時間，2日至晚間6時，3日至5日從中午12時篩檢至晚間6時。

朱家祥指出，即日起至5日每天下午4時至晚上10時，花蓮火車站前站出口設新冠疫苗接種站，接種莫德納疫苗第一、二劑及追加劑量，民眾需攜帶健保卡、身分證及小黃卡。（編輯：卞金峰）1110402

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