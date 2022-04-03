大陸冷氣團及華南雲雨區影響 春寒料峭天氣濕冷

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（中央社台北3日電）中央氣象局表示，今天持續受大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，各地天氣濕冷。

清晨西半部及東北部低溫僅攝氏12至14度，花東低溫約16至18度，局部沿海空曠地區及近山區的平地還略低一些，應做好保暖措施；預測中部以北及東北部白天高溫也僅15至17度，南部及花東約18至21度。

在水氣方面，上半天北部、東北部、東部地區及中部山區降雨仍較持續，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫雨，不過下半天之後雨勢將逐漸趨緩，剩東半部及北部地區仍有局部短暫雨。

東北風偏強，桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；此外，東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率，海邊活動或海上作業請注意安全。

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冷空氣影響期間，澎湖箱網等海水養殖產業請注意防範寒害；連續降雨期間，山區土石含水量多、易鬆動，前往山區應特別留意坍方落石，注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天受大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，中部以北空品區空氣品質普遍良好；下風處的雲嘉南至高屏空品區稍有污染物累積，空氣品質普通；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；高屏空品區及馬祖地區為「普通」等級。（編輯：張銘坤）1110403