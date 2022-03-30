疫情多點爆發 陳時中：重症比例低、病床藥物足夠

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（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北30日電）指揮中心今天公布，目前全台有19條監測的傳播鏈待釐清。指揮官陳時中說，目前重症比例低，醫療量能尚充足，藥物數量也足夠，個人要防護做好，面對疫情戒慎不恐懼。

中央流行疫情指揮中心今天公布新增56例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，且不少感染源待釐清的散發個案，目前全台有19條監測中、感染源待釐清的傳播鏈。

（中央社製圖）

媒體今天在疫情記者會上詢問醫療量能、輕症分流與抗病毒口服藥物情況。陳時中表示，目前重症比例低，醫院專責病房尚未擴大開設，占床率僅不到4成。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充，全台共2596床負壓專責病房，僅964床使用中，占床率37.1%；涵蓋雙北市、基隆與宜蘭的台北區占床率56%，桃竹苗的北區則為40%，醫療量能尚充裕，會持續進行輕症分流。

陳時中說，目前集中檢疫所擔負輕症分流的責任，如昨天落地採檢檢出53例陽性，僅3人收治住院，50人分流至檢疫所。

口服藥方面，陳時中說，因口服新藥時效約半年，要如何準備藥物又把浪費降至最低需要縝密計算，據估計，約千分之一就診個案為重症，台灣目前採購儲備的藥物份數一定夠。

陳時中說，民眾看到數十人確診就緊張，他坦言自己也緊張，「我的心跟大家一樣」，對疫情可以緊張，但戒慎不恐懼。他也提到，口罩、洗手、社交距離、打疫苗等個人防護，都是大家都可做的。

指揮中心統計，昨天COVID-19疫苗接種6萬3503劑， 截至目前疫苗人口涵蓋率第1劑83.4%、第2劑78.28%、基礎加強劑0.81%、追加劑49.69%。

媒體提問，台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙提及，民眾接種2劑疫苗迄今保護力下降，可能與疫情再起有關。陳時中說，他認為疫情與疫苗保護效力下降關係不大，疫苗對於預防病毒傳播沒有絕對效力，但對於預防重症與死亡有絕對效力。

媒體另詢問若要接種第4劑COVID-19疫苗會以哪些族群優先，以及是否可能強制長者接種疫苗。

陳時中回應，若要再打第4劑，可能將染疫高風險列入優先對象，但他強調時間未到，待更多科學證據時才能較清楚判斷。他也指出，台灣的法律很難做到強制施打，會採取鼓勵加上限制措施。（編輯：陳政偉）1110330