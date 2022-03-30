小吃店群聚累計68確診 陳時中：準備在基隆「類普篩」圍堵疫情

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（中央社記者王朝鈺基隆30日電）基隆COVID-19疫情持續擴大，基隆小吃店警局群聚案已累計68例確診，指揮中心指揮官陳時中今天說，準備在基隆「類普篩」，由中央提供快篩試劑，中央和地方一起努力圍堵疫情。

陳時中下午4時許抵達基市府，與居家隔離中的市長林右昌、市府團隊視訊會議後，在市府門口接受媒體聯訪表示，基隆市對疫情掌握非常好，都有按部就班來做，不過看起來疫情已蔓延一段時間。

陳時中表示，經與林右昌討論過後，擔憂社區其實還有（個案），萬一在社區還留有案例，恐怕會很難清零，因此準備在基隆「類普篩」社區採檢，由中央提供快篩試劑，讓市府發放、統計和回收。

陳時中說，這件事很重要，要發展未來解封後，社區有疫情時作為普篩的方式，基隆剛好能夠在這次建立起基隆的普篩模式，除對未來防疫有點幫助，也能把基隆的疫情圍堵住，「我們跟基隆市政府一起努力」。

陳時中表示，會由衛福部醫福會執行長王必勝和民政單位合作，在林右昌指揮下發放快篩試劑，至於如何發放、發放對象和回報方式及相關訓練等，要利用這個機會發展出普篩的基隆模式並圍堵住疫情，以後也可提供其他地方經驗，中央將來也可運用這個方式控制有可能發生的疫情。

陳時中說，正在做的防疫工作當然還是要繼續做，相關的疫調、篩檢站、醫療量能也要保留，萬一有情況才可及時運用。他也交代王必勝，基隆相關確診病患盡量往外縣市安置。

稍早陳時中在中央流行疫情指揮中心記者中表示，基隆小吃店警局群聚今天除新增13人確定與基隆群聚有關，還有6名新通報極可能與基隆案有關個案，「這起案子還沒收斂」，是需要非常提高警覺的案例，預計需2至3天才較能掌握疫情走向。（編輯：陳清芳）1110330