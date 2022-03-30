基隆36萬人「類普篩」箭在弦上 預期一週內可完成

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基隆COVID-19群聚疫情擴散，中央與地方30日達成「類普篩」共識，預期一週可完成篩檢36萬人。圖為基隆一處篩檢站。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北30日電）基隆COVID-19群聚疫情擴散，至今確診68例，中央與地方今天達成基隆36萬人「類普篩」共識，這將是台灣圍堵社區疫情傳播的新模式，待市府提出計畫後，預期一週可完成類普篩。

今天新增56例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案中，除了13例確定源頭為基隆小吃店警局群聚，還有6名新通報極可能與基隆案有關。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天赴基隆了解情況時，宣布中央和地方政府將在基隆「類普篩」，建立社區圍堵的防疫新模式。

已連續多天親自到基隆參與防疫會議的衛福部醫福會執行長王必勝晚間在臉書（Facebook）分享，在邁向解封的路上，基隆市即將實施「類普篩」好處是可以自行操作、檢驗數量大、民眾易配合、成本可負擔，除採檢對象以外，中央也將與基隆市府討論施作時間、次數、每次間隔時間、使用教學及宣導方式。

指揮中心發言人莊人祥晚間接受媒體聯訪時表示，中央與地方推論基隆社區還有潛藏個案，為儘速找出病例而推出「基隆模式」的類普篩，基隆約36萬人口，將由中央提供家用快篩試劑，雖然希望所有人都篩到，但基於各類因素大概不可能，篩檢對象及人數將由市府規劃。

莊人祥說，除了篩檢對象及人數，家用快篩試劑發放及收回檢驗結果等細節，皆由基隆市政府處理。基隆「類普篩」是一個構想，後續需要有相關措施才能如期推動，已要求市府盡快提出規劃，預期一週完成類普篩，不排除將「基隆模式」複製到其他縣市進行疫情圍堵。

截至發稿為止，基隆「類普篩」的規劃仍未出爐，展開時間也未公布。

針對去年5月本土疫情大爆發為何不採取「類普篩」模式，莊人祥解釋，台灣過去確實從來沒有在限定區域進行「類普篩」，去年本土疫情流行時，採取的是社區篩檢站，搭配第3級警戒措施，限制民眾活動。

他強調，這次的「類普篩」模式，就是希望盡量不限制民眾活動，選擇的大規模採檢防疫模式。

莊人祥強調，台灣與廠商已有共同供應契約的800萬劑家用快篩，所以現有家用快篩數量絕對足夠「基隆模式」使用。

至於「類普篩」發現的陽性個案，將由防疫人員安排進一步PCR採檢，依據確診者年齡，安置基隆集中檢疫所及醫院，若基隆集檢所滿床，會送到周圍縣市集中檢疫所。（編輯：陳清芳）1110330