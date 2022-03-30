全台確診者足跡整理 台中國家歌劇院婚宴釀群聚

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基隆市南榮國中有一名學生確診COVID-19，校方在官網公告，全校30日預防性停課31日復課，確診個案班級停課10天，環保局30日上午派員到校清消。中央社記者王朝鈺攝 111年3月30日

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（中央社網站30日電）國內今天新增56例COVID-19本土病例，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，新增個案相對較多，以散發為主。各縣市陸續公布個案足跡，中央社整理今天全台確診者足跡，讓您一次掌握資訊。

台北市

（台北市政府提供）

（台北市政府提供）

（台北市政府提供）

（台北市政府提供）

（台北市政府提供）

（台北市政府提供）

新北市

新北市今天新增17例確診，其中15例居隔期間陰轉陽或採檢陽性，實際新增2例。市府公布相關公共足跡，遍及雙和等行政區，包括多家餐廳、連鎖賣場、便利商店、郵局等。

（新北市政府提供）

（新北市政府提供）

（新北市政府提供）

基隆市

基隆COVID-19群聚疫情擴散，至今確診68例，指揮中心發言人莊人祥表示，中央與地方推論基隆社區還有潛藏個案，為儘速找出病例而推出「基隆模式」的類普篩，基隆約36萬人口，將由中央提供家用快篩試劑，待市府提出計畫後，預期一週可完成類普篩。

（圖取自facebook.com/uchange.keelung）

（圖取自facebook.com/uchange.keelung）

（圖取自facebook.com/uchange.keelung）

（圖取自facebook.com/uchange.keelung）

（圖取自facebook.com/uchange.keelung）

宜蘭縣

宜蘭縣衛生局指出，案23258、案23275與暫無案號的3名20多歲女性，為桃園舞蹈老師團隊。案23275日前確診後，案23258與暫無案號的女子隨後也確診。因案23258日前曾到羅東國中授課，衛生局今天已針對羅東國中約1700師生全面篩檢，其中主要授課的舞蹈班40多名學生經採檢後都是陰性。

（宜蘭縣政府提供）

桃園市

桃園市今天新增9例本土個案，市政府公布疫調足跡，包括家樂福、三溫暖休閒會館、勞保局桃園辦事處、土地銀行中壢分行、郵局、超商、星巴克及餐廳等共20處。

（桃園市政府提供）

（桃園市政府提供）

新竹市

（新竹市政府提供）

新竹縣

（新竹縣政府提供）

台中市

台中市衛生局今天接獲外縣市通知，有3例本土確診者在3月25、26、27日有台中市活動足跡，3名個案為案23266、案23268及案23277，26日在台中市台中國家歌劇院VVG餐廳參加婚宴，婚宴親友來自外縣市者將由當地衛生局追蹤安排PCR採檢。

（圖取自facebook.com/GLAT.Taichung）

南投縣

台東確診個案23083於25日至27日參加初鹿協天府進香，足跡包含南投竹山紫南宮、松柏嶺受天宮，並在餐廳、飯店用餐，密切接觸者6人PCR採檢陰性，飯店人員採檢中。

（圖取自facebook.com/iNantouCounty）

台南市

台南市政府衛生局指出，台東縣60多歲女性本土個案23083，因參加初鹿協天府進香活動，26、27日到台南市南鯤鯓代天府，兩日晚間並於麻豆代天府香客大樓住宿及用餐，28日經村長通知配合採檢，報告結果為陽性，Ct值17.7。

（圖取自台南市衛生局網頁health.tainan.gov.tw）

高雄市

高雄市衛生局公布基隆市確診個案23277於高雄市足跡，個案於28日搭乘高鐵0165車次，座位為第4車廂10A，於晚上11時5分抵達高雄，29日出現症狀至診所就醫，轉診醫院住院、採檢陽性，經疫調掌握，社區無不特定接觸風險。

（圖取自facebook.com/KHD7134000）

屏東縣

（圖取自屏東縣政府網頁pthg.gov.tw）

（編輯：趙敏雅）1110330