前鎮化工廠群聚增1例 基隆個案曾搭高鐵到高雄

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）高雄市長陳其邁宣布高雄今天新增1例本土確診，屬於前鎮區化工廠傳播鏈，是已確診員工的同住家人，居隔期間陰轉陽。市府衛生局也公布基隆確診個案足跡，28日搭高鐵到高雄。

陳其邁上午出席「高雄AWS雲端聯合創新中心」啟動儀式，會前接受媒體聯訪時表示，高雄今天新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，屬於居家隔離期間陰轉陽，沒有社區傳播風險。

衛生局隨後發布訊息說明，新增的確診個案23179，為40多歲男性，屬高雄市前鎮區化學廠群聚感染，是已確診員工的同住家人，23日已匡列隔離，29日隔離期間因症採檢陽性確診。因評估社區傳染風險低，沒有社區足跡公布。

另外，衛生局今天也公布基隆市確診個案23277於高雄市足跡，個案於28日搭乘高鐵0165車次，座位為第4車廂10A，於晚上11時5分抵達高雄，29日出現症狀至診所就醫，轉診醫院住院、採檢陽性，經疫調掌握，社區無不特定接觸風險。（編輯：郭諭儒）1110330