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疫情53/300

台東確診者屏東足跡 隨進香團到觀光藥廠、海鮮店

2022/3/30 15:19（3/30 16:31 更新）
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屏東縣政府30日公布台東縣一名COVID-19確診個案23083足跡，曾於25日至27日隨進香團遊覽車到屏東天明製藥農科觀光藥廠，並到林邊海鮮店用餐，縣府環保局已派員前往清消。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月30日
屏東縣政府30日公布台東縣一名COVID-19確診個案23083足跡，曾於25日至27日隨進香團遊覽車到屏東天明製藥農科觀光藥廠，並到林邊海鮮店用餐，縣府環保局已派員前往清消。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月30日
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣30日電）屏東縣政府今天公布台東縣1名COVID-19確診個案23083的屏東足跡，25日至27日隨進香團遊覽車到屏東農科天明製藥觀光藥廠，並到林邊海鮮店用餐。

屏東縣衛生局新聞稿指出，案23083在22日出現疑似感冒症狀，曾至診所就醫，但沒有改善。25日至27日參加進香團活動搭乘遊覽車，25日至屏東農業生物科技園區天明製藥觀光藥廠參觀，並於長治鄉「食天下鮮蝦美食地方料理餐廳」吃午餐；27日回程在林邊鄉「德義海鮮餐廳」用午餐後返回台東。

衛生局表示，案23083在28日接到村長通知到快篩站採檢，結果陽性確診，目前收治住院中。衛生局、環保局已展開相關足跡地點消毒作業，屏東縣府呼籲足跡曾至相關場所的民眾加強自我健康監測。（編輯：郭諭儒）1110330

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