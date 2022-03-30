新竹特教生確診 醫護採檢330人

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣30日電）新竹縣今天無新增本土確診案例，但新竹市1名確診者因就讀新竹縣國立特殊教育學校，醫護人員今天入校採檢330人，將完成相關足跡疫調及清消工作。

新竹縣政府衛生局下午發布新聞稿表示，新竹市今天新增3名確診者，為案23262（母親）與案23263（女兒）及案23188（兒子），其中案23188就讀新竹縣國立特殊教育學校。

竹縣府衛生局指出，案23262在竹北市擔任保全行政人員，初步疫調發現3月25日曾在辦公室面試昨天公布的確診各案23086，足跡重疊約30分鐘（含填寫資料、面試流程）。

竹縣府衛生局表示，初步調查，案23262在新竹縣公共場所活動史均在竹北地區，已由環保局安排清潔人員完成清消。

竹縣府衛生局表示，針對案23086所就讀的特教學校，昨晚獲報後立即啟動疫調，今早派醫護進駐校園疫調風險評估並採檢約330人。

竹縣府教育局指出，特教學校課程採分組教學，國小部6個班級47名學生、與確診學生同交通車的12名國高中學生即日起停課10天，其餘全校今天預防性停課1天。

竹縣府表示，因應竹市確診者在竹北足跡，竹縣衛生局協調中國醫藥大學新竹附醫今天下午2時至5時，及31日上午9時至12時、下午2時至5時，於急診室連2天設社區篩檢站。（編輯：方沛清）1110330