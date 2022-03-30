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疫情6/300

桃園增9例國小舞蹈老師確診 6例與大潭電廠案有關

2022/3/30 16:07（3/30 17:27 更新）
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桃園30日新增9例本土個案，其中6例與大潭電廠群聚案相關。圖為大潭電廠8號機工區。（中央社檔案照片）
桃園30日新增9例本土個案，其中6例與大潭電廠群聚案相關。圖為大潭電廠8號機工區。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉臻桃園30日電）桃園市長鄭文燦今天表示，桃園新增9例本土個案，包含國軍及復旦高中學生，軍營及復旦高中相關採檢目前皆陰性；另有一名國小舞蹈老師確診，針對相關師生匡列採檢中。

鄭文燦今天下午主持線上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，桃園今天新增9例本土個案，其中6例與大潭電廠群聚案相關，3例為獨立個案。

鄭文燦表示，與大潭電廠及移工宿舍群聚案相關的6例部分，案23176和案23178是大潭電廠承包商中華工程的工程師，3月27日採檢陰性，匡列居隔期間陰轉陽確診。

案23175是大潭電廠外包廠商（案22949）女兒的同學，在平鎮區復旦高中就讀，已針對學校接觸者採檢60人、皆為陰性，將持續觀察學校安全。

案23261是大潭電廠外包的機電廠商員工，匡列採檢後確診；案23186是一名國軍，他女友的姨丈（案23086）是大潭電廠在新竹縣新豐鄉移工宿舍的保全，情侶曾一起和姨丈用餐，研判因此感染，現已匡列居隔27人，針對服役營區採檢91人、目前全數陰性。

案23260是大潭電廠承包廠商丸紅的員工，是一名泰籍移工，今天早上已針對他的工區職場、宿舍共792人採檢pcr，並採檢丸紅負責的工區全區，採檢結果預計今晚出爐。

鄭文燦表示，另就3例獨立個案部分，案23178是新北業務員群聚衍伸個案，職場接觸者7人匡列居隔；案23258是桃園某國小舞蹈老師，正在針對這名個案教過的學生和班級進行匡列採檢；案23259是某集中檢疫所員警，昨天採檢確診，工作和職場都在宿舍，足跡相對單純。

鄭文燦表示，針對新北個案23124曾在中原大學有活動，中原大學進行718人採檢，全數都是陰性；目前有多點群聚，但桃園有相當的防疫韌性，一定能圍堵傳播鏈；將在觀音區增設社區採檢站，方便民眾採檢。（編輯：張銘坤）1110330

國內30日新增56例本土病例，目前全台有19條監測中、感染源待釐清的傳播鏈。（中央社製圖）
國內30日新增56例本土病例，目前全台有19條監測中、感染源待釐清的傳播鏈。（中央社製圖）
桃園30日新增9例本土個案，其中6例與大潭電廠群聚案相關。（指揮中心提供）
桃園30日新增9例本土個案，其中6例與大潭電廠群聚案相關。（指揮中心提供）
桃園市長鄭文燦（圖）30日下午主持線上COVID-19疫情說明記者會表示，桃園再新增9例本土個案，其中6例與大潭電廠群聚案相關，3例為獨立個案。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月30日
桃園市長鄭文燦（圖）30日下午主持線上COVID-19疫情說明記者會表示，桃園再新增9例本土個案，其中6例與大潭電廠群聚案相關，3例為獨立個案。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月30日
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