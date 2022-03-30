宜蘭羅東國中2代課教師確診 31日起停課10天

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宜蘭縣羅東國中傳出2名代課教師確診後，縣內醫療單位30日緊急進駐校園，為全校1700名師生全面篩檢，縣府環境保護局也針對校內外展開清消。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年3月30日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣30日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒到宜蘭，縣內羅東國中有2名代課教師確診，校方今天針對1700名師生全面篩檢，明天起也預防性停課10天。

羅東國中傳出2名代課教師確診後，縣內醫療單位今天緊急進駐校園，為全校1700名師生全面篩檢。縣府環境保護局也針對校內外展開清消。

縣府教育處表示，篩檢時間需要1天，篩檢完成的學生若為陰性，由導師聯繫家長帶回家自我健康監測，明天起學校預防性停課10天，已請校方規劃線上教學方式。據了解，這2名代課教師每週從外縣市到羅東國中上課。

宜蘭縣政府衛生局表示，目前持續進行疫調、篩檢及彙集相關資料中，下午3時會召開記者會說明。（編輯：方沛清）1110330